Уникальный прототип Ford GT продадут с американского аукциона

Главный нюанс в том, что по законодательству этому прототипу запрещено движение по общественным дорогам. Автомобиль был собран в конце 2015 года и использовался для отладки силовой установки и проведения калибровок на начальном этапе разработки. Кузов из углепластика не окрашен — в приоритете были данные испытаний, а не внешний вид.

Техническая начинка при этом соответствует серийной версии. Автомобиль оснащен 3,5-литровым би-турбо двигателем V6 EcoBoost в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Конструкция включает карбоновую капсулу салона, подвеску на двойных поперечных рычагах, регулируемый дорожный просвет, систему активной аэродинамики и мощные карбон-керамические тормоза.

Салон выполнен в гоночном стиле: карбоновое кресло-ковш, регулируемые педали, цифровая приборная панель и рулевое колесо с элементами управления в стиле «Формулы-1». Отделка местами грубовата, пассажирское сиденье отсутствует, но внутреннее пространство выглядит аккуратнее, чем неокрашенный кузов.

Важно понимать, что новый владелец данного прототипа приобретает его со значительными юридическими ограничениями. Вместе с автомобилем покупатель получит лишь документ о праве собственности — купчую. При этом на транспортное средство будет наложен строгий запрет: его нельзя будет зарегистрировать в официальных органах, оформить на него страховой полис и, самое главное, легально выезжать на нем на дороги общего пользования.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку программ Ford Heritage.

