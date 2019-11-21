Стритрейсер попытался выдать Lamborghini Urus за Volkswagen Golf

Полицейские остановили мужчину на Urus, когда тот устроил несанкционированные гонки на одной из площадей Манчестера. При проверке документов выяснилось, что у водителя при себе имеется только страховка на Golf его родителей, а мощный итальянский кроссовер вовсе не застрахован. Это послужило поводом для изъятия автомобиля.