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15:54

Стритрейсер попытался выдать Lamborghini Urus за Volkswagen Golf

В Великобритании полиция изъяла у водителя роскошный кроссовер

В Манчестере поймали уличного гонщика на незастрахованном Lamborghini Urus. Местной полиции водитель предоставил страховку на другой автомобиль – Volkswagen Golf, однако обман не сработал. Правоохранители изъяли у автомобилиста кроссовер и выписали штраф.

Полицейские остановили мужчину на Urus, когда тот устроил несанкционированные гонки на одной из площадей Манчестера. При проверке документов выяснилось, что у водителя при себе имеется только страховка на Golf его родителей, а мощный итальянский кроссовер вовсе не застрахован. Это послужило поводом для изъятия автомобиля.

Lamborghini Urus комплектуется четырехлитровым мотором V8 с двумя турбонагнетателями, мощность которого составляет 650 сил и 850 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 километров в час.

Ранее в Великобритании решили штрафовать слишком громкие автомобили, в том числе и суперкары. Для этого на трассах установили специальные камеры акустические комплексы фиксации, считывающие уровень шума. Эти устройства призваны решить проблему сельских районов, жители которых часто жалуются на звук от тюнингованных машин и мотоциклов.

Источник: Twitter.com/gmptraffic