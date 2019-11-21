Стритрейсер попытался выдать Lamborghini Urus за Volkswagen Golf

Полицейские остановили мужчину на Urus, когда тот устроил несанкционированные гонки на одной из площадей Манчестера. При проверке документов выяснилось, что у водителя при себе имеется только страховка на Golf его родителей, а мощный итальянский кроссовер вовсе не застрахован. Это послужило поводом для изъятия автомобиля.
The driver of this Lamborghini felt the need to use Stevenson Square @GMPCityCentre as a racetrack, in full view of a liveried firearms patrol. Turns out him being a named driver on his parents Golf didn't cover him to drive the vehicle so it has been seized for no insurance. pic.twitter.com/jOlSSoK0gh— GMP Traffic (@gmptraffic) 14 ноября 2019 г.
Lamborghini Urus комплектуется четырехлитровым мотором V8 с двумя турбонагнетателями, мощность которого составляет 650 сил и 850 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 километров в час.
Ранее в Великобритании решили штрафовать слишком громкие автомобили, в том числе и суперкары. Для этого на трассах установили специальные камеры – акустические комплексы фиксации, считывающие уровень шума. Эти устройства призваны решить проблему сельских районов, жители которых часто жалуются на звук от тюнингованных машин и мотоциклов.