Porsche не продаёт больше двух одинаковых 911 в год

Придворное ателье «Порше» Exclusive Manufaktur в Штутгарте занимается комплексной персонализацией автомобилей по специальным заказам клиентов. Управляющий заводом Porsche в Цуффенхаузене Кристиан Фридл в интервью Autocar рассказал, что несмотря на уверенный рост продаж, компания выпускает полностью идентичные автомобили максимум два раза в год. Более того, топ-менеджер пообещал, что довольно скоро у покупателей появится ещё больше вариантов персонализации на любой вкус.