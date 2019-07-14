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12:00

Porsche не продаёт больше двух одинаковых 911 в год

Потому что мало кого устраивает стандартный «Порше»

В прошлом году компания Porsche продала 35 573 экземпляра культового спорткара 911, но практически все они выглядели совершенно по-разному.
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Придворное ателье «Порше» Exclusive Manufaktur в Штутгарте занимается комплексной персонализацией автомобилей по специальным заказам клиентов. Управляющий заводом Porsche в Цуффенхаузене Кристиан Фридл в интервью Autocar рассказал, что несмотря на уверенный рост продаж, компания выпускает полностью идентичные автомобили максимум два раза в год. Более того, топ-менеджер пообещал, что довольно скоро у покупателей появится ещё больше вариантов персонализации на любой вкус.

Расширенная палитра опций позволит клиентам «Порше» создать, по словам Фридла, «беспрецедентно персонализированный автомобиль» в данном случае это относится к линейкам спорткаров 911 и 718, которые насчитывают 39 вариантов. Кроме спорткаров родом из Цуффенхаузена, специалисты Exclusive Manufaktur готовы приложить руки к Panamera и Macan из Лейпцига, а также Cayenne из Братиславы. Разумеется, грядущий электромобиль Taycan также не останется без внимания.

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