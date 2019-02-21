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14:28

Porsche 911 Turbo нового поколения: первая фотография

На заводе марки засняли мощный вариант спорткара

© Todd Schleicher / Instagram
В Сети появилась первая фотография Turbo-версии спорткара Porsche 911 нового поколения. Автомобиль был заснят на конвейере завода в Цуффенхаузене.

Снимок появился в инстаграме поклонника моделей марки Тодда Шляйхера – у него опубликовано две фотографии, однако второй кадр представляет собой лишь отзеркаленную версию одного и того же снимка.

Официально Porsche 911 Turbo нового поколения еще представлен. Предшественник оснащался шестицилиндровым битурбомотором 3.8, выдававшим 540 сил (на версии Turbo S за счет более крупных турбин мощность была доведена до 580 сил). «Сотню» автомобиль с пакетом Sport Chrono способен набирать за три секунды, а Turbo S – за 2,9 секунды.

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Из нового поколения 911-го пока раскрыты только заднеприводная Carrera S и полноприводная Carrera 4S. Обе оснащены трехлитровым битурбомотором мощностью 450 сил (530 Нм). Моноприводный вариант набирает сто километров в час за 3,5 секунды (с пакетом Sport Chrono), а полноприводный – за 3,4 секунды.

Не исключено, что премьера новой Turbo-версии спорткара может состояться уже в марте на моторшоу в Женеве.

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