Porsche 911 Turbo нового поколения: первая фотография

Снимок появился в инстаграме поклонника моделей марки Тодда Шляйхера – у него опубликовано две фотографии, однако второй кадр представляет собой лишь отзеркаленную версию одного и того же снимка.
Официально Porsche 911 Turbo нового поколения еще представлен. Предшественник оснащался шестицилиндровым битурбомотором 3.8, выдававшим 540 сил (на версии Turbo S за счет более крупных турбин мощность была доведена до 580 сил). «Сотню» автомобиль с пакетом Sport Chrono способен набирать за три секунды, а Turbo S – за 2,9 секунды.
Из нового поколения 911-го пока раскрыты только заднеприводная Carrera S и полноприводная Carrera 4S. Обе оснащены трехлитровым битурбомотором мощностью 450 сил (530 Нм). Моноприводный вариант набирает сто километров в час за 3,5 секунды (с пакетом Sport Chrono), а полноприводный – за 3,4 секунды.
Не исключено, что премьера новой Turbo-версии спорткара может состояться уже в марте на моторшоу в Женеве.