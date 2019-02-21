Porsche 911 Turbo нового поколения: первая фотография

Из нового поколения 911-го пока раскрыты только заднеприводная Carrera S и полноприводная Carrera 4S. Обе оснащены трехлитровым битурбомотором мощностью 450 сил (530 Нм). Моноприводный вариант набирает сто километров в час за 3,5 секунды (с пакетом Sport Chrono), а полноприводный – за 3,4 секунды.

Не исключено, что премьера новой Turbo-версии спорткара может состояться уже в марте на моторшоу в Женеве.