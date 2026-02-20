Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 10:37
1 мин.

Универсал и седан Audi RS5 нового поколения стали гибридами

Audi представила гибридные седан и универсал RS5 нового поколения. Модель, которая полностью заменит собой Audi RS4, будет предлагаться на европейском рынке летом этого года, сообщает портал Carscoops.
© Audi
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Новинка сочетает в себе 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 510 л.с., электромотор 177 л.с. и восьмиступенчатую гибридную коробку передач Tiptronic. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

Седан и универсал Audi RS5 получили специально разработанную спортивную подвеску и фирменную систему полного привода quattro. Высоковольтная тяговая батарея емкостью 25,9 кВт·ч позволяет проезжать на электротяге до 87 км, а полная зарядка занимает всего 2,5 часа.

Визуально Audi RS5 выделяется агрессивной внешностью: массивные расширители колесных арок, большие патрубки выпускной системы и 21-дюймовые колесные диски. По сравнению с оригинальной Audi A5 спортивная модель стала немного шире и прибавила в весе.

Производство новинки наладят на заводе Audi в немецком Неккарзульме. Прием предзаказов в Европе откроется в первом квартале 2026 года, а первые поставки начнутся летом. Стоимость седана стартует от 106,2 тыс. евро (9,6 млн рублей по текущему курсу), а универсал Avant обойдется минимум в 107,8 тыс. евро (9,7 млн рублей).

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
#Audi
#Гибриды