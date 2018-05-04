Компания представила новинку небольшой группе клиентов марки, но запретила о ней говорить

Пульс

Bugatti готовит «противоречивую» версию Chiron

51caea695e1c4654706ab4b923f27a25fe7fb855
4 мая 2018

YouTube-блоггер Whitesse JR раскрыл информацию об особой версии гиперкара Bugatti Chiron. Машину, которую он назвал «очень противоречивой», показали небольшой группе клиентов марки на закрытом мероприятии в Беверли-Хиллз.

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

По словам Whitesse JR, он подписал соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, поэтому не может раскрыть всех деталей. Известно лишь, что тираж особого Chiron будет «сильно ограничен», а отдача силовой установки — 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбинами — останется без изменений: 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Издание Motor1 предполагает, что о «противоречивости» автомобиля может говорить лишь измененный дизайн. Bugatti могла выйти за рамки изменения цветовой схемы и набора материалов отделки и разработать для спецверсии Chiron новый кузов.

На прошедшем в марте Женевском автосалоне состоялся публичный дебют «драйверской» модификации «Широна» под названием Sport. Гиперкар получил дворники с углепластиковыми поводками, карбоновые стабилизаторы и пакет Dynamic Handling Package с переписанной программой работы адаптивных амортизаторов и рулевого управления.

Bugatti Chiron: главные цифры

Как рождается самый крутой гиперкар планеты — цифры и факты

Теги:
BugattiChiron
Новости по теме
16 апреля 2018
Bugatti создала систему слежки за своими гиперкарами
6 марта 2018
Bugatti построила драйверский Chiron с первыми в мире карбоновыми дворниками
12 декабря 2017
Первый россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей
8 декабря 2017
Bugatti отзовет гиперкары Chiron