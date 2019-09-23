В России появился обновленный Toyota Land Cruiser

Для всех комплектаций, за исключением версии TRD, теперь доступен новый цвет кузова — «черный перламутр». Топовая модификация Executive Lounge получила новые колесные диски.

Главные обновления коснулись противоугонной системы. Все внедорожники с бесключевым доступом теперь оснащены функцией Motion Sensor — датчиком движения в ключе бесконтактного доступа. Благодаря ему брелок ключа теперь не излучает сигнал для открытия дверей в состоянии покоя, что позволило снизить риск угона автомобиля.