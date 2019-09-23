В России появился обновленный Toyota Land Cruiser

Для всех комплектаций, за исключением версии TRD, теперь доступен новый цвет кузова — «черный перламутр». Топовая модификация Executive Lounge получила новые колесные диски.
Главные обновления коснулись противоугонной системы. Все внедорожники с бесключевым доступом теперь оснащены функцией Motion Sensor — датчиком движения в ключе бесконтактного доступа. Благодаря ему брелок ключа теперь не излучает сигнал для открытия дверей в состоянии покоя, что позволило снизить риск угона автомобиля.
Кроме того, внедорожники получили дополнительные таблички с указанием VIN-номера. Идентификаторы нанесены с помощью лазерной резки, а также оснащены функцией «саморазрушения» при попытке переклейки.
При этом, стоимость обновленного внедорожника не изменилась — на российском рынке он по-прежнему доступен по цене от 4 875 00 рублей в базовом исполнении Elegance с 4,6-литровым мотором мощностью 309 лошадиных сил. Топовая версия Executive Lounge с 249-сильным дизелем объемом 4,5 литра обойдется минимум в 6 044 000 рублей.