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13:35

Рестайлинг «семерки» BMW: гигантские ноздри, новый V8 и рублевые цены

Компания представила обновленный вариант флагманского седана

Компания BMW рассекретила рестайлинговую «семерку». Модель получила внешность с гигантскими «ноздрями» решетки радиатора, впервые представленной на кроссовере X7, а также измененную моторную гамму, включая новый восьмицилиндровый двигатель.
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Помимо новой решетки радиатора, площадь поверхности которой увеличилась на 40 процентов, у модели изменился капот за счет иного дизайна передка он стал выше на 50 миллиметров. Также машину после рестайлинга можно узнать по иным фарам и фонарям, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой, модернизированным бамперам, выхлопным патрубкам, а также декоративному элементу, получившему название «хоккейная клюшка».

По сравнению с предшественниками габаритная длина седана в стандартной и удлиненной модификации увеличилась на 22 миллиметра – до 5120 и 5260 миллиметров соответственно. Ширина и высота остались прежними – 1902 и 1467 (1479 для «лонговых» машин) миллиметров соответственно. Также появились новые вариант окраски кузова, дизайна дисков и различные пакеты оформления экстерьера.

Также улучшена шумоизоляция задних колесных арок, центральной стойки и заглушек на замки ремней безопасности в задней части интерьера. В салоне появился новый руль, беспроводная зарядка теперь расположена прямо перед подстаканником, мультимедийная система получила новую прошивку, а развлекательная система для задних пассажиров теперь имеет два 10-дюймовых сенсорных Full HD дисплея и Blu-ray проигрыватель.

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Базовой осталась версия 730i, которая оснащается двухлитровой «четверкой» мощностью 249 сил. А вот BMW 750i теперь оснащаются доработанным 4,4-литровым двигателем V8, который выдает 530 лошадиных сил – на 80 сил больше, чем ранее. Топовой модификацией в бензиновой линейке остался BMW 760Li xDrive. Такой седан комплектуется 6,6-литровым мотором V12, выдающим 609 сил.

Также у «семерки» есть 394-сильный гибридный вариант, который может проехать на электротяге 46 километров, и три дизельных шестицилиндровым агрегата объемом 3.0 и мощностью 249 (730 d), 320 (740 d) и 400 сил (750 d).

В салоне появилась новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с новой ОС BMW 7.0 и голосовым помощником Intelligent Personal Assistant. Последний активируется фразой «Ок, BMW», позволяя настраивать большинство функций автомобиля с помощью голосовых команд.

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Кроме того, «семерка» в стандартном оснащении получила продвинутый парковщик, который сможет без участия водителя в автоматическом режиме двигаться на место парковки задним ходом, возвращаясь по ранее пройденному пути на расстояние до 50 метров.

ВерсияЦена (рублей)
730i5 480 000
750i xDrive8 480 000
730d xDrive6 340 000
740d xDrive6 990 000
750d xDrive8 320 000
740Li xDrive7 230 000
745Le xDrive7 540 000
750Li xDrive8 790 000
M760Li xDrive10 910 000
730Ld xDrive7 110 000
740Ld xDrive7 450 000
750Ld xDrive8 630 000

После обновления седан стал дороже. Так, базовый вариант 730i подорожал на 550 тысяч рублей.

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