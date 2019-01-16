Рестайлинг «семерки» BMW: гигантские ноздри, новый V8 и рублевые цены

Помимо новой решетки радиатора, площадь поверхности которой увеличилась на 40 процентов, у модели изменился капот – за счет иного дизайна передка он стал выше на 50 миллиметров. Также машину после рестайлинга можно узнать по иным фарам и фонарям, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой, модернизированным бамперам, выхлопным патрубкам, а также декоративному элементу, получившему название «хоккейная клюшка».
По сравнению с предшественниками габаритная длина седана в стандартной и удлиненной модификации увеличилась на 22 миллиметра – до 5120 и 5260 миллиметров соответственно. Ширина и высота остались прежними – 1902 и 1467 (1479 для «лонговых» машин) миллиметров соответственно. Также появились новые вариант окраски кузова, дизайна дисков и различные пакеты оформления экстерьера.
Также улучшена шумоизоляция задних колесных арок, центральной стойки и заглушек на замки ремней безопасности в задней части интерьера. В салоне появился новый руль, беспроводная зарядка теперь расположена прямо перед подстаканником, мультимедийная система получила новую прошивку, а развлекательная система для задних пассажиров теперь имеет два 10-дюймовых сенсорных Full HD дисплея и Blu-ray проигрыватель.
Базовой осталась версия 730i, которая оснащается двухлитровой «четверкой» мощностью 249 сил. А вот BMW 750i теперь оснащаются доработанным 4,4-литровым двигателем V8, который выдает 530 лошадиных сил – на 80 сил больше, чем ранее. Топовой модификацией в бензиновой линейке остался BMW 760Li xDrive. Такой седан комплектуется 6,6-литровым мотором V12, выдающим 609 сил.
Также у «семерки» есть 394-сильный гибридный вариант, который может проехать на электротяге 46 километров, и три дизельных шестицилиндровым агрегата объемом 3.0 и мощностью 249 (730 d), 320 (740 d) и 400 сил (750 d).
В салоне появилась новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с новой ОС BMW 7.0 и голосовым помощником Intelligent Personal Assistant. Последний активируется фразой «Ок, BMW», позволяя настраивать большинство функций автомобиля с помощью голосовых команд.
Кроме того, «семерка» в стандартном оснащении получила продвинутый парковщик, который сможет без участия водителя в автоматическом режиме двигаться на место парковки задним ходом, возвращаясь по ранее пройденному пути на расстояние до 50 метров.
|Версия
|Цена (рублей)
|730i
|5 480 000
|750i xDrive
|8 480 000
|730d xDrive
|6 340 000
|740d xDrive
|6 990 000
|750d xDrive
|8 320 000
|740Li xDrive
|7 230 000
|745Le xDrive
|7 540 000
|750Li xDrive
|8 790 000
|M760Li xDrive
|10 910 000
|730Ld xDrive
|7 110 000
|740Ld xDrive
|7 450 000
|750Ld xDrive
|8 630 000
После обновления седан стал дороже. Так, базовый вариант 730i подорожал на 550 тысяч рублей.