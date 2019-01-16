Рестайлинг «семерки» BMW: гигантские ноздри, новый V8 и рублевые цены

Помимо новой решетки радиатора, площадь поверхности которой увеличилась на 40 процентов, у модели изменился капот – за счет иного дизайна передка он стал выше на 50 миллиметров. Также машину после рестайлинга можно узнать по иным фарам и фонарям, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой, модернизированным бамперам, выхлопным патрубкам, а также декоративному элементу, получившему название «хоккейная клюшка».