Kia Sportage обновился и стал гибридом

Компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage. Модель получила измененную внешность, умеренно-гибридную силовую установку и расширенный список электронных систем безопасности. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в третьем квартале текущего года.

Самым значительным изменением по сравнению с дореформенной машиной стала силовая установка EcoDynamics+. Она состоит из двухлитрового дизельного двигателя и 10-киловаттного электромотора, выполняющего роль стартера и генератора, а также компактной литий-ионной батареи емкостью 0,46 киловатт-часа. Работает система при напряжении 48 вольт. По данным производителя, новый агрегат позволяет снизить уровень выбросов диоксида углерода на четыре процента по методике испытаний WLTP.

При ускорениях электромотор помогает ДВС, обеспечивая более мощный разгон, а при торможениях — накапливает энергию в батарее. Система может отключать двигатель на ходу – он будет заглушен при торможении, а при нажатии на педаль газа вновь запущен.

Еще один новый двигатель — 1,6-литровый дизель мощностью 115 или 136 лошадиных сил, который пришел на смену мотору объемом 1,7 литра. В топовой конфигурации он сочетается с полным приводом и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Внешне обновленный Kia Sportage отличается другим передним и задним бампером, головной оптикой, задними фонарями, а также новыми колесными дисками размерностью 16, 17 и 19 дюймов. В салоне появится новый руль, измененная приборная панель и двуцветная обивка сидений. Для вседорожника в комплектации GT Line доступна опциональная отделка кресел черной кожей с красными акцентами.

В список оснащения обновленного Kia Sportage входит адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения, камера кругового обзора, система мониторинга состояния водителя, а также две мультимедийные системы: с семи- и восьмидюймовым безрамочным сенсорным дисплеем.

Дорейстайлинговая модель доступна на российском рынке по цене от 1 279 900 рублей за машину 2017 года. Кроссовер предлагается с двухлитровым бензиновым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил, 1,6-литровым турбомотором (177 лошадиных сил) или дизельным мотором объемом 2,0 литра (185 сил).

Когда обновленный кроссовер появится в России, пока не сообщается.