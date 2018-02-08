Обновленная Skoda Fabia: светодиодные фары и литровые моторы

Компания Skoda представила обновленную Fabia. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве. Модель получила новый дизайн передней части, светодиодную оптику и новую линейку литровых бензиновых моторов.

Линейка силовых агрегатов модели состоит из двух «атмосферников» (60 и 75 лошадиных сил) и двух турбомоторов TSI мощностью 95 и 110 сил. Все двигатели — это трехцилиндровые агрегаты объемом один литр. Они работают в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Для старшего TSI в качестве опции доступен семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В оснащения обновленной Fabia входят светодиодные фары и задние фонари (предлагаются впервые), мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также навигационная система, отображающая информацию о пробках в режиме реального времени.

Список электронных помощников модели пополнили система мониторинга слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом и функция автоматического управления дальним светом.

Помимо этого, «Фабию» дополнили опциями из серии Simply Clever: скребком для льда с насечками для измерения глубины протектора покрышек, USB-портами для задних пассажиров, двусторонними напольными ковриками, а в багажнике универсала — портативным светодиодным фонариком.

С момента выхода первого поколения Fabia в 1999 году было продано более четырех миллионов автомобилей. Модель является третьей по популярности в линейке марки. Она пользуется наибольшим спросом в Германии, Великобритании и Польше.

В России Fabia не продается с февраля 2015 года.

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