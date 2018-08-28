Кроссовер Fiat 500X обновился и перешел на турбомоторы

Прежде всего от предшественника обновленный вседорожник можно отличить по светодиодным задним фонарям и LED-фарам головного света, разработанным «Фиатом» совместно с фирмой Magneti Marelli. Как заявляют в компании, они светят на 20 процентов ярче ксеноновых фар, устанавливаемых на дорестайлинговый вариант.