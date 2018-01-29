Компания представила обновленный внедорожник для РФ

Пульс

Ford добавил российскому «Эксплореру» USB-порт для видеорегистратора

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29 января 2018

Компания Ford представила обновленный внедорожник Explorer для российского рынка. Одной из особенностей машины стал дополнительный USB-порт, предназначенный специально для питания видеорегистратора.

[Тест-драйв: что изменилось в большом паркетнике Ford Explorer, и комфортно ли в нем есть людей](https://motor.ru/testdrives/fordexplorer.htm)

Тест-драйв: что изменилось в большом паркетнике Ford Explorer, и комфортно ли в нем есть людей

От предшественника обновленный внедорожник можно отличить по другому рисунку решетки радиатора, иному переднему бамперу с хромированными элементами и маленьким светодиодным противотуманкам вместо прежних больших С-образных. Также был слегка модернизирован задний бампер.

У «Эксплорера» появился новый ключ с системой дистанционного запуска двигателя и дополнительный USB-разъем радом с зеркалом заднего вида. Он появился на автомобиле специально для российского рынка, так как многие водители пользуются видеорегистраторами, и это упростит установку устройств в верхней части лобового стекла.

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Внедорожник предлагается в России с 249-сильным двигателем объемом 3,5 литра и 340-сильным агрегатом EcoBoost такого же объема. Трансмиссия – шестиступенчатый «автомат».

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Рестайлинговая модель, которая в США появилась в середине прошлого года, доберется до дилеров в первой половине 2018-го.

Сейчас цены на модели 2018 года выпуска начинаются от 2,8 миллиона рублей. Сколько будет стоить обновленный вариант машины, пока не уточняется.

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