Ford добавил российскому «Эксплореру» USB-порт для видеорегистратора

Компания Ford представила обновленный внедорожник Explorer для российского рынка. Одной из особенностей машины стал дополнительный USB-порт, предназначенный специально для питания видеорегистратора.

От предшественника обновленный внедорожник можно отличить по другому рисунку решетки радиатора, иному переднему бамперу с хромированными элементами и маленьким светодиодным противотуманкам вместо прежних больших С-образных. Также был слегка модернизирован задний бампер.

У «Эксплорера» появился новый ключ с системой дистанционного запуска двигателя и дополнительный USB-разъем радом с зеркалом заднего вида. Он появился на автомобиле специально для российского рынка, так как многие водители пользуются видеорегистраторами, и это упростит установку устройств в верхней части лобового стекла.

Внедорожник предлагается в России с 249-сильным двигателем объемом 3,5 литра и 340-сильным агрегатом EcoBoost такого же объема. Трансмиссия – шестиступенчатый «автомат».

Рестайлинговая модель, которая в США появилась в середине прошлого года, доберется до дилеров в первой половине 2018-го.

Сейчас цены на модели 2018 года выпуска начинаются от 2,8 миллиона рублей. Сколько будет стоить обновленный вариант машины, пока не уточняется.