Jaguar назвал дату дебюта обновленного F-Type

Судя по шпионским снимкам прототипов обновленного F-Type, модель ждут эволюционные изменения: купе и кабриолет обзаведутся диодной оптикой с новым рисунком, бамперами иной формы и более рельефным капотом. Ожидается, что новые «Ягуары» получат более современную информационно-развлекательную систему с большим тачскрином, виртуальную приборную панель и расширенную гамму материалов отделки салона.

Инсайдеры намекают, что с рестайлингом F-Type лишится V-образных наддувных «шестерок»: спорткары перейдут на новую линейку рядных шестицилиндровых модульных двигателей семейства Ingenium. Также не исключена премьера гибридной версии. Базовые F-Type получат слегка модернизированную двухлитровую «турбочетверку», а для топ-версий сохранится пятилитровый V8 с компрессором. Остается открытым вопрос, сохранится ли версия с механической трансмиссией, ведь спрос на трехпедальные F-Type невелик.