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16:12

Jaguar назвал дату дебюта обновленного F-Type

Рестайлинговый спорткар рассекретят 2 декабря

© Jaguar
Компания Jaguar объявила о скорой премьере обновленного семейства F-Type. Спорткары с косметической доработкой внешности и пересмотренной линейкой силовых агрегатов покажут на специальном мероприятии в следующий понедельник, 2 декабря. Партнером британской фирмы будет производитель масштабных моделей игрушек Hot Wheels.

Судя по шпионским снимкам прототипов обновленного F-Type, модель ждут эволюционные изменения: купе и кабриолет обзаведутся диодной оптикой с новым рисунком, бамперами иной формы и более рельефным капотом. Ожидается, что новые «Ягуары» получат более современную информационно-развлекательную систему с большим тачскрином, виртуальную приборную панель и расширенную гамму материалов отделки салона.

Инсайдеры намекают, что с рестайлингом F-Type лишится V-образных наддувных «шестерок»: спорткары перейдут на новую линейку рядных шестицилиндровых модульных двигателей семейства Ingenium. Также не исключена премьера гибридной версии. Базовые F-Type получат слегка модернизированную двухлитровую «турбочетверку», а для топ-версий сохранится пятилитровый V8 с компрессором. Остается открытым вопрос, сохранится ли версия с механической трансмиссией, ведь спрос на трехпедальные F-Type невелик.

В коротком видеотизере Jaguar демонстрирует игрушечную трассу Hot Wheels с «мертвой петлей» — возможно, в ходе премьеры F-Type похожий трюк выполнит реальный спорткар. Больше подробностей появится 2 декабря, но не исключено, что перед премьерой Jaguar выпустит ещё один интригующий тизер.