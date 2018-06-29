Моделям поменяли внешность и расширили оснащение

Пульс

Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V

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29 июня 2018

Компания Honda представила обновленные вседорожники Pilot и HR-V для американского рынка. Модели получили доработанную внешность и расширенное оснащение, но изображений машин пока мало – опубликовано лишь по две фотографии каждой из них.

[Уноси готовенького: тест-драйв Honda Pilot](https://motor.ru/testdrives/hondapilot.htm)

Уноси готовенького: тест-драйв Honda Pilot

Рестайлинговый «Пилот» от предшественника можно отличить по новой решетке радиатора, светодиодным фарам головного света и иному переднему бамперу, в котором изменились боковые воздухозаборники и появились черные Г-образные элементы с LED-элементами дневного света.

В салоне вседорожника появилась новая приборная панель, обновленный мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto, развлекательная система с проигрывателем Blu-Ray для задних пассажиров, точка доступа в интернет и функция CabinTalk, которая позволяет пассажирам переговариваться друг с другом с помощью микрофонов, колонок и наушников.

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Дорестайлинговый Honda Pilot

Дорестайлинговый Honda Pilot

Обновленный Honda Pilot

Обновленный Honda Pilot

Дорестайлинговый Honda Pilot

Дорестайлинговый Honda Pilot

Обновленный Honda Pilot

Обновленный Honda Pilot

Также была доработана девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Подробностей об обновлении трансмиссии, как и о гамме моторов, пока нет. Вероятно, «Пилот» продолжат оснащаться 280-сильным атмосферником 3.5.

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Дорестайлинговый Honda HR-V

Дорестайлинговый Honda HR-V

Обновленный Honda HR-V

Обновленный Honda HR-V

Дорестайлинговый Honda HR-V

Дорестайлинговый Honda HR-V

Обновленный Honda HR-V

Обновленный Honda HR-V

Что касается HR-V, то он тоже получил обновленную внешность, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенную шумоизоляцию и модернизированные вариатор и полный привод.

В США продажи «Пилота» начнутся 16 июля, а HR-V – 24 июля.

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