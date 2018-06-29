Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V

Компания Honda представила обновленные вседорожники Pilot и HR-V для американского рынка. Модели получили доработанную внешность и расширенное оснащение, но изображений машин пока мало – опубликовано лишь по две фотографии каждой из них.

Рестайлинговый «Пилот» от предшественника можно отличить по новой решетке радиатора, светодиодным фарам головного света и иному переднему бамперу, в котором изменились боковые воздухозаборники и появились черные Г-образные элементы с LED-элементами дневного света.

В салоне вседорожника появилась новая приборная панель, обновленный мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto, развлекательная система с проигрывателем Blu-Ray для задних пассажиров, точка доступа в интернет и функция CabinTalk, которая позволяет пассажирам переговариваться друг с другом с помощью микрофонов, колонок и наушников.

1/4 2/4 3/4 4/4 Дорестайлинговый Honda Pilot Обновленный Honda Pilot Дорестайлинговый Honda Pilot Обновленный Honda Pilot

Также была доработана девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Подробностей об обновлении трансмиссии, как и о гамме моторов, пока нет. Вероятно, «Пилот» продолжат оснащаться 280-сильным атмосферником 3.5.

1/4 2/4 3/4 4/4 Дорестайлинговый Honda HR-V Обновленный Honda HR-V Дорестайлинговый Honda HR-V Обновленный Honda HR-V

Что касается HR-V, то он тоже получил обновленную внешность, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенную шумоизоляцию и модернизированные вариатор и полный привод.

В США продажи «Пилота» начнутся 16 июля, а HR-V – 24 июля.