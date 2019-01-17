Компания Hyundai улучшила гибрид Ioniq

Все модификации гибрида оснащаются системами поддержания рядности движения и предупреждения фронтальных столкновений. Появился дополнительный режим Eco+, в котором электроника всегда «держит про запас» некоторое количество энергии для экстренных ситуаций, например, для резкого ускорения.

Варианты силовой установки машины, которые различаются в зависимости от версии, остались прежними. Обычный гибрид оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, 43,5-сильным электромотором и литий-полимерной батареей емкостью 1,56 киловатт-часа.