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19:05

Компания Hyundai улучшила гибрид Ioniq

Марка подправила внешность и поменяла интерьер модели

Компания Hyundai представила обновленный гибрид Ioniq. Модель, продающаяся в течение последних трех лет, разошлась тиражом свыше 60 тысяч экземпляров.

Внешне рестайлинговый «Ионик» можно отличить от предшественника по новым бамперам, иной решетке радиатора, а также модернизированным светодиодным фарам и фонарям. Кроме того, в гамму добавили три новых варианта окраски кузова.

В салоне изменился дизайн центральной консоли. Появилась мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, а также блок управления с сенсорными клавишами и черным глянцевым оформлением. Функциями автомобиля теперь можно управлять через приложение на смартфоне.

Кроме того, впервые в сегменте модель научилась самостоятельно переходить на электротягу, сразу после въезда в специальные экологические зоны. Сила рекуперативного торможения регулируется с помощью подрулевых лепестков, благодаря чему, как говорят в компании, на «Ионике» можно ездить, вообще не прикасаясь к педали тормоза.

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Обновленный Ioniq

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Все модификации гибрида оснащаются системами поддержания рядности движения и предупреждения фронтальных столкновений. Появился дополнительный режим Eco+, в котором электроника всегда «держит про запас» некоторое количество энергии для экстренных ситуаций, например, для резкого ускорения.

Варианты силовой установки машины, которые различаются в зависимости от версии, остались прежними. Обычный гибрид оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, 43,5-сильным электромотором и литий-полимерной батареей емкостью 1,56 киловатт-часа.

Модификация с возможностью подзарядки от бытовой электросети имеет тот же ДВС, но более мощный 61-сильный электромотор и батареи на 8,9 киловатт-часа. Такая машина может проехать исключительно на электротяге 50 километров.

Тюнеры сделали очень экономичный Hyundai – три литра на «сотню»

Похожее обновление скоро переживет и полностью электрическая версия Ioniq. Все машины покажут публике на мартовском моторшоу в Женеве.

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