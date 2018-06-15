В России появился обновленный Nissan Juke

Компания Nissan начала продажи на российском рынке обновленного кроссовера Juke, премьера которого состоялась весной этого года на моторшоу в Женеве. Цены на машину начинаются от 1 200 000 рублей, при этом раньше автомобиль 2017 модельного года можно было купить за 1 107 000 рублей.

Кроссовер после рестайлинга можно отличить по новой решетке радиатора, окрашенной в черный хром, затемненным фарам головного света и указателям поворота в корпусах зеркал, а также светодиодным противотуманным фарам, которые теперь входят в базовую комплектацию.

Оснащение Nissan Juke расширилось за счет аудиосистемы Bose Personal с шестью динамиками. Ее особенностью являются две специальные колонки, встроенные в подголовник водительского кресла. Также среди вариантов отделки интерьера появился оранжевый и голубой цвет, улучшилась кожа, которой обшит руль, и изменилась окраска комбинации приборов.

В базовое оснащение модели входит климат-контроль, электростеклоподъемники, аудиосистема с USB-портом и Bluetooth, круиз-контроль. В других комплектациях для кроссовера доступна кожаная отделка салона, системы кругового обзора, бесключевой доступ и камера заднего вида. Самый дорогой вариант модели будет стоить 1 415 000 рублей.

Кроссовер комплектуется 117-сильным мотором 1.6 и вариатором. Модель только переднеприводная.