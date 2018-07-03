После обновления стоимость модели не поменялась

Пульс

Ford модернизировал российские Mondeo

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3 июля 2018

Компания Ford представила модернизированный вариант модели Mondeo для российского рынка. Стоимость автомобилей при этом осталась прежней – от 1 385 000 рублей.

Ford Mondeo против Mazda6, VW Passat и Skoda Superb: [часть первая](https://motor.ru/testdrives/sedans-2.htm), [вторая](https://motor.ru/testdrives/sedans-3.htm), [третья](https://motor.ru/testdrives/sedans-4.htm) и [четвертая](https://motor.ru/testdrives/sedans.htm)

Ford Mondeo против Mazda6, VW Passat и Skoda Superb: часть первая, вторая, третья и четвертая

Производитель улучшил механизм коррекции света, линзы и электронный блок управления адаптивным LED-фарами головного света. Это позволило увеличить «дальнобойность» дальнего света на 25 процентов, обеспечив дополнительные 30 метров обзора.

Кроме того, были изменены датчики парктроников. Теперь они обеспечивают работу системы Cross Traffic Alert, при выезде с парковки предупреждающей о движущемся перпендикулярно транспортном средстве, которое находится в «слепой зоне» водителя и камеры заднего вида.

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Также расширился радиус действия системы слежения за «мертвыми зонами» – до 7,5 метра. Для этого были использованы новые сенсоры и программное обеспечение.

В России «Мондео» предлагается со 149-сильным атмосферником 2.5, а также турбированными моторами 2.0, выдающими 199 и 240 сил. Все агрегаты работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель собирают в России.

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Фото Кирилла Калапова, Мотор.Ру
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