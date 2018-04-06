Обновленный Opel Astra: первые изображения

Компания Opel опубликовала фотографии обновленной модели Astra. При этом пока нет никакой информации о рестайлинговом автомобиле нет – неизвестно, какие произойдут изменения в технической начинке, а также когда состоится премьера.

Судя по тизерам, дизайн «Астры» изменится минимально: будут доработаны светодиодные фары головного света, а у универсала слегка поменяется рисунок фонарей. Кроме того, станет другой форма корпуса заднего вида и шрифт, используемый для шильдиков.

Нынешняя «Астра» – поколение с индексом К – выпускается с 2015 года. На европейском рынке модель предлагается с базовым трехцилиндровым мотором объемом один литр и мощностью 105 сил, а также с 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми и дизельными «четверками», выдающими от 100 до 200 сил.

Российский рынок Opel покинул в конце 2015-го. Тогда концерн General Motors, который в то время владел маркой, объяснил это нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас «Опелем» владеет группа PSA Peugeot Citroen, но у нет также нет планов возобновлять продажи машин бренда в РФ.