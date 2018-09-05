В России появился обновленный Mitsubishi Outlander

В интерьере изменился профиль кресел, у которым улучшилась боковая поддержка, в нижней части центральной консоли появились USB-разъемы, а на всех кнопках стеклоподъемников – авторежим и подсветка. У полноприводных автомобилей спереди установлен электронный «ручник», а на заднем ряду теперь есть воздуховоды системы вентиляции и USB-порт.