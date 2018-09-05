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5 сентября 15:22

В России появился обновленный Mitsubishi Outlander

У кроссовера слегка изменилась внешность и оснащение

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Компания Mitsubishi Motors начала продавать на российском рынке обновленный кроссовер Outlander. Сборка автомобиля, дебютировавшего на мартовском автосалоне в Женеве, уже запущена на заводе в Калуге.

Длительный тест Outlander GT: часть первая и вторая

От предшественника обновленный вседорожник можно отличить по новой решетке радиатора, модернизированным бамперам, более крупному заднему спойлеру на кромке двери багажника, светодиодным ходовым огням с иным дизайном и новой линейке колесных дисков.

В интерьере изменился профиль кресел, у которым улучшилась боковая поддержка, в нижней части центральной консоли появились USB-разъемы, а на всех кнопках стеклоподъемников – авторежим и подсветка. У полноприводных автомобилей спереди установлен электронный «ручник», а на заднем ряду теперь есть воздуховоды системы вентиляции и USB-порт.

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Кроме того, для кроссовера были изменены настройки подвески, снижены шумы двигателя и улучшена шумоизоляция.

«Аутлендер» будет доступен с прежними моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, выдающими 146 и 164 сил. Трансмиссия – вариатор.

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Цены на модель объявят 12 сентября. Дорестайлинговый автомобиль стоит от 1,55 миллиона до 2,14 миллиона рублей.

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