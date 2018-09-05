В России появился обновленный Mitsubishi Outlander

От предшественника обновленный вседорожник можно отличить по новой решетке радиатора, модернизированным бамперам, более крупному заднему спойлеру на кромке двери багажника, светодиодным ходовым огням с иным дизайном и новой линейке колесных дисков.
В интерьере изменился профиль кресел, у которым улучшилась боковая поддержка, в нижней части центральной консоли появились USB-разъемы, а на всех кнопках стеклоподъемников – авторежим и подсветка. У полноприводных автомобилей спереди установлен электронный «ручник», а на заднем ряду теперь есть воздуховоды системы вентиляции и USB-порт.
Кроме того, для кроссовера были изменены настройки подвески, снижены шумы двигателя и улучшена шумоизоляция.
«Аутлендер» будет доступен с прежними моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, выдающими 146 и 164 сил. Трансмиссия – вариатор.
Цены на модель объявят 12 сентября. Дорестайлинговый автомобиль стоит от 1,55 миллиона до 2,14 миллиона рублей.