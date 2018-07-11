Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport

Компания Land Rover доработала обновленный вседорожник Range Rover Sport. Модель получила расширенное оснащение и новые электронные помощники.

Вседорожник 2019 модельного года получил адаптивный круиз-контроль, способный самостоятельно остановить автомобиль при въезде в пробку и продолжить движение в течение трех секунд после остановки. Также «Рэйндж Ровер» сможет автоматически оставаться в своей полосе – электроника ориентируется по дорожной разметке или по автомобилю впереди, аккуратно подруливая.

Еще одной системой стала возможность экстренного торможения на высоких скоростях. При обнаружении опасности электроника самостоятельно задействует тормоза, чтобы снизить риск столкновения. Такая система будет доступна при заказе адаптивного криуз-контроля.

На российском рынке доработанный Range Rover Sport появится во второй половине августа. Цены на нынешнюю версию начинаются от 4.9 миллиона рублей.

Обновленный вариант модели дебютировал в октябре прошлого года. Вседорожник получил гибридную версию на базе 300-сильного двухлитрового турбомотора, которая позволяет машине набирать «сотню» за 6,7 секунды. Также на Range Rover Sport после рестайлинга изменился интерьер – теперь он выполнен в стиле модели Velar с двумя дисплеями на центральной консоли.