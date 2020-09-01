Объявлены цены на улучшенный Nissan X-Trail для России

Для «улучшенного» кроссовера в комплектациях SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. А комбинированная отделка кресел с алькантарой кофейного цвета предлагается для исполнения SE Top и всех версий LE (LE, LE Yandex и LE Top).

Ниже в таблице приведены комплектации и цены Nissan X-Trail 2020 модельного года.