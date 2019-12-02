Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:39

Самый быстрый развозной фургон выставили на продажу

Автомобиль курьерской службы UPS превратили в машину для NASCAR

Алексей Носаченко
Аукционный дом Iron Horse Auctions из Северной Каролины, США, выставил на торги гоночный фургон P-800 Box Truck, построенный в 2000-х для рекламы курьерских услуг фирмы UPS. Стартовая цена лота — всего один доллар.

Фургон в стиле машин серии NASCAR создан на базе модели 1990 года, пробег которой к моменту переделки составлял около 500 000 километров. К работе над шоу-каром привлекли Майка Райана — каскадера и гонщика, победителя соревнования по скоростному подъему на холм Пайкс Пик. В результате конверсии автомобиль получил гоночную подвеску и рулевое управление, а место стандартного двигателя занял агрегат, построенный Toyota Racing Development. Параметры агрегата не сообщаются.

>
Reload
1 / 5

Помимо этого, курьерский фургон оборудовали каркасом безопасности, гоночными приборами, встроенной системой пожаротушения и впрыском закиси азота. Также в оснащение включена камера заднего вида с монитором и набор колес с покрышками.

Ранее в Германии выставили на продажу модернизированный Volkswagen Transporter T5 с агрегатами от Porsche. Его оснастили 3,6-литровым форсированным атмосферным двигателем и выхлопной системой от Porsche 996 Turbo, что позволило увеличить производительность до 647 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента.

Источник: Iron Horse Auctions