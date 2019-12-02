Самый быстрый развозной фургон выставили на продажу

Фургон в стиле машин серии NASCAR создан на базе модели 1990 года, пробег которой к моменту переделки составлял около 500 000 километров. К работе над шоу-каром привлекли Майка Райана — каскадера и гонщика, победителя соревнования по скоростному подъему на холм Пайкс Пик. В результате конверсии автомобиль получил гоночную подвеску и рулевое управление, а место стандартного двигателя занял агрегат, построенный Toyota Racing Development. Параметры агрегата не сообщаются.