Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Коляску вообще не узнать: внутри у неё новая роскошная обивка из кожи и твида, а снаружи – большой российский герб, чтобы никто не сомневался в происхождении мотоцикла. Двухцветный бежево-коричневый верх байка сочетается с нижней частью, окрашенной в суровый зелёный цвет. Завершают брутальный образ защитные решётки на фарах. А для тех, кому нужно ещё больше комфорта, есть специальная версия Transsib, вдохновением для которой стали поезда Транссибирской магистрали.