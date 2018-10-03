Австрийцы сделали спецверсию мотоцикла «Урал» с канистрой водки

Мотоциклы Ural Transsib, которых соберут всего 20 штук, будут окрашены в темно-зеленый цвет. Он, а также желтая полоса, опоясывающая бензобак и коляску, должны отсылать к вагонам пассажирских поездов. Сиденья и дополнительные аксессуары для мотоцикла преимущественно выполнены в коричневом цвете — как сиденья в купе или плацкарте.