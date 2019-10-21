Представлен мотоцикл Ural с палаткой и связкой дров

От стандартной модели новинка отличается красно-белой расцветкой с синим сиденьем, модернизированной системой выхлопа и газонаполненными регулируемыми амортизаторами. В движение его приводит двухцилиндровый «оппозитник» объемом 750 кубических сантиметров, мощность которого составляет 42 лошадиные силы.
Мотоцикл, палатка и дрова оцениваются в 16,2 тысячи евро, что по текущему курсу составляет 1,15 миллиона рублей.
Это далеко не первая и не самая необычная вариация отечественного Ural. Годом ранее американцы показали Ural Air, укомплектованный дроном в коляске. По задумке разработчиков, коптером с камерой должен управлять пассажир – с его помощью можно разведать маршрут. Эту модель выпустили в количестве 40 штук.
До этого американская фирма See See Motorcycles превратила мотоцикл Ural в мобильную кофейню: его оснастили кофемашиной La Marzocco, которая вмещает до 100 литров воды, и зонтом.