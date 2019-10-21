Представлен мотоцикл Ural с палаткой и связкой дров

От стандартной модели новинка отличается красно-белой расцветкой с синим сиденьем, модернизированной системой выхлопа и газонаполненными регулируемыми амортизаторами. В движение его приводит двухцилиндровый «оппозитник» объемом 750 кубических сантиметров, мощность которого составляет 42 лошадиные силы.

Мотоцикл, палатка и дрова оцениваются в 16,2 тысячи евро, что по текущему курсу составляет 1,15 миллиона рублей.