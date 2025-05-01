Урал готовит бескапотный самосвал с новым отечественным дизелем

Глубоко модернизированный грузовик пойдёт в серию в 2026 году

Урал готовит бескапотный самосвал с новым отечественным дизелем. ПАО «Автодизель» подтвердило начало испытаний грузовика С35510 с двигателем ЯМЗ-770. Перспективный отечественный агрегат придёт на смену ЯМЗ-653 (лицензионный Renault dCi11) на самосвалах грузоподъёмностью 21 тонну. Ярославский моторный завод начнёт серийное производство моторов серии 770 в начале 2026 года, а в феврале будущего года завершатся тесты самосвала с этим дизелем.