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18:10

«Урал» с коляской стал электрическим

Мотоцикл может проехать без подзарядки 165 километров

Российский производитель мотоциклов Ural в сотрудничестве с фирмами Zero Motorcycles и ICG построил концептуальную модель cT с электроприводом. Таким образом производитель проверил возможность создания «зеленого» мотоцикла с коляской и нашел оптимальную конфигурацию силовой установки.

Прототип электрического мотоцикла построили на шасси базового СиТи. Поставщиком проприетарного набора из тягового электромотора, батарей и силовой электроники выступила Zero Motorcycles. Калифорнийская ICG разработала общий дизайн и отвечала за постройку опытного образца.

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Отдача мотора Z-Force составляет 45 киловатт (61 лошадиная сила) и 110 Нм крутящего момента. Емкость блока аккумуляторов — 19,5 киловатт-часа. Максимальный запас хода электрического «Урала» равен 165 километрам. С помощью встроенной зарядки подзарядить мотоцикл от бытовой электросети можно за 13 часов — этого хватит, чтобы наполнить батареи до 95 процентов.

В компании подчеркивают, что электрический «Урал» очень быстро разгоняется, однако точных данных не приводят. Максимальная скорость мотоцикла составляет 140 километров в час, рекомендованная крейсерская скорость — 105 километров в час.

Вживую мотоцикл можно будет увидеть на выставке Progressive Motorcycle Show в Лонг-Бич с 16 по 18 ноября. Решение о запуске электрического «Урала» в серию еще не принято, но компания обещает провести исследование и оценить реакцию клиентов на новый продукт.

ZERO DSR

Один из партнеров Ural — Zero Motorcycles — выпускает четыре модели электрических байков. Эндуро-версия ZERO DSR способна проезжать на одной зарядке 328 километров. Мотоцикл комплектуется электромотором мощностью 71 лошадиная сила и 157 Нм крутящего момента.

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