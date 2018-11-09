«Урал» с коляской стал электрическим

Вживую мотоцикл можно будет увидеть на выставке Progressive Motorcycle Show в Лонг-Бич с 16 по 18 ноября. Решение о запуске электрического «Урала» в серию еще не принято, но компания обещает провести исследование и оценить реакцию клиентов на новый продукт.