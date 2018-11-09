«Урал» с коляской стал электрическим

Прототип электрического мотоцикла построили на шасси базового СиТи. Поставщиком проприетарного набора из тягового электромотора, батарей и силовой электроники выступила Zero Motorcycles. Калифорнийская ICG разработала общий дизайн и отвечала за постройку опытного образца.
Отдача мотора Z-Force составляет 45 киловатт (61 лошадиная сила) и 110 Нм крутящего момента. Емкость блока аккумуляторов — 19,5 киловатт-часа. Максимальный запас хода электрического «Урала» равен 165 километрам. С помощью встроенной зарядки подзарядить мотоцикл от бытовой электросети можно за 13 часов — этого хватит, чтобы наполнить батареи до 95 процентов.
В компании подчеркивают, что электрический «Урал» очень быстро разгоняется, однако точных данных не приводят. Максимальная скорость мотоцикла составляет 140 километров в час, рекомендованная крейсерская скорость — 105 километров в час.
Вживую мотоцикл можно будет увидеть на выставке Progressive Motorcycle Show в Лонг-Бич с 16 по 18 ноября. Решение о запуске электрического «Урала» в серию еще не принято, но компания обещает провести исследование и оценить реакцию клиентов на новый продукт.
Один из партнеров Ural — Zero Motorcycles — выпускает четыре модели электрических байков. Эндуро-версия ZERO DSR способна проезжать на одной зарядке 328 километров. Мотоцикл комплектуется электромотором мощностью 71 лошадиная сила и 157 Нм крутящего момента.