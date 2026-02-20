Ural Motorcycles завершила инженерную стадию проекта мотоцикла Neo 500

«Мы достигли важной вехи в пути Ural Neo: инженерная разработка Ural Neo 500 завершена, и окончательная техническая спецификация подтверждена. Это знаменует конец годового процесса доработки оригинальной платформы с тремя приоритетами: производительность, надежность и соответствие требованиям», – сообщили в пресс-службе компании Ural Motorcycles.

В ходе работ был заменен воздушный фильтр и фильтрующий элемент, переработана конструкция сцепления и выполнена индивидуальная калибровка двигателя мотоцикла Neo.

В конструкции шасси модифицирована рама коляски и пересмотрены точки ее крепления, усилена передняя вилка и крепления переднего тормоза, установлен гидравлический демпфер рулевого управления.

Обновления коснулись подвески и тормозной системы: установлены новые амортизаторы, проведена ревизия тормозов и добавлен механический стояночный тормоз. Также изменены рычаги тормоза и сцепления, обновлены рулевые переключатели. Переработаны светотехника, жгут проводки и приборная панель.

Выход новинки на рынок должен состояться до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.