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17:14

Мотоциклы «Урал» назвали именами русских шпионок. Есть даже Глафира и Матрена

Лимитированная модификация вышла тиражом 35 экземпляров

Ирбитский мотоциклетный завод построил лимитированную спецверсию мотоцикла «Урал», которая получила название «Из России с любовью» в честь одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

В серию войдут 35 экземпляров, каждый из которых получит собственное имя. При этом каждое, как заверяют представители завода, принадлежит «успешным российским оперативницам». В списке есть как довольно распространенные имена (Наташа, Анастасия, Дарья или Ольга), так и довольно редкие — Евдокия, Глафира, Матрена и Клавдия. О том, откуда производитель взял информацию об этих 35 лучших отечественных шпионках, не сообщается.

Обычный прикуриватель замаскирован под кнопку Eject

Мотоциклы окрашены в серебристый цвет, заявленный на сайте как «Серебристая береза», сиденье коляски и водительское седло отделаны черной кожей с ромбовидной прострочкой и логотипом Ural. Также в экстерьере присутствует множество хромированных деталей: багажная полка, бампера и зеркало заднего вида, установленное на коляске.

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Спецверсия была создана специально для американского рынка. Как пишет производитель, мотоцикл уже можно зарезервировать, внеся предоплату 500 долларов. Итоговая стоимость «Урала» в исполнении «Из России с любовью» обойдется в 19 999 долларов — 1 277 640 рублей по текущему курсу.

В начале лета американское ателье La Mani Moto уже представляло свою версию мотоцикла, которая также получила название From Russia with love. Кастомный «Урал» получил обивку салона из кожи и твида, деревянные детали и огромный герб России на коляске.