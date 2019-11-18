Мотоциклы «Урал» назвали именами русских шпионок. Есть даже Глафира и Матрена

В серию войдут 35 экземпляров, каждый из которых получит собственное имя. При этом каждое, как заверяют представители завода, принадлежит «успешным российским оперативницам». В списке есть как довольно распространенные имена (Наташа, Анастасия, Дарья или Ольга), так и довольно редкие — Евдокия, Глафира, Матрена и Клавдия. О том, откуда производитель взял информацию об этих 35 лучших отечественных шпионках, не сообщается.