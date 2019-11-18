Мотоциклы «Урал» назвали именами русских шпионок. Есть даже Глафира и Матрена

В серию войдут 35 экземпляров, каждый из которых получит собственное имя. При этом каждое, как заверяют представители завода, принадлежит «успешным российским оперативницам». В списке есть как довольно распространенные имена (Наташа, Анастасия, Дарья или Ольга), так и довольно редкие — Евдокия, Глафира, Матрена и Клавдия. О том, откуда производитель взял информацию об этих 35 лучших отечественных шпионках, не сообщается.
Мотоциклы окрашены в серебристый цвет, заявленный на сайте как «Серебристая береза», сиденье коляски и водительское седло отделаны черной кожей с ромбовидной прострочкой и логотипом Ural. Также в экстерьере присутствует множество хромированных деталей: багажная полка, бампера и зеркало заднего вида, установленное на коляске.
Спецверсия была создана специально для американского рынка. Как пишет производитель, мотоцикл уже можно зарезервировать, внеся предоплату 500 долларов. Итоговая стоимость «Урала» в исполнении «Из России с любовью» обойдется в 19 999 долларов — 1 277 640 рублей по текущему курсу.
В начале лета американское ателье La Mani Moto уже представляло свою версию мотоцикла, которая также получила название From Russia with love. Кастомный «Урал» получил обивку салона из кожи и твида, деревянные детали и огромный герб России на коляске.