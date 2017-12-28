Китайцы привезут в США конкурента Renault Twizy

Китайская технологическая компания Beijing LinkData Technologies в январе на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представит компактный электрокар U-bike, предназначенный для коротких поездок в черте города и похожий на Renault Twizy. Транспортное средство укомплектуют «интеллектуальной функцией энергоснабжения». Что это значит, пока неизвестно.

U-bike по дизайну и габаритам будет похож на Renault Twizy. Ширина электрокара составляет 920 миллиметров, а масса — 180 килограммов. Электромотор, мощность которого пока не называется, питается от литий-ионных аккумуляторов Panasonic, разделенных на два блока. Запас хода U-bike не превышает 100 километров.

Renault Twizy

Длина Renault Twizy составляет 2,32 метра, ширина — 1,19 метра, высота — 1,46 метра, а масса машины равна 450 килограммам. Базовый электрокар комплектуется пятисильным электромотором и способен разгоняться до 45 километров в час. Более мощная версия — с 17-сильным мотором — может разгоняться до 80 километров в час и проезжать на одной зарядке до 100 километров.

Электромобиль Renault представлен на российском рынке. Базовая версия стоит 799 000 рублей, а топовая - 919 000 рублей.