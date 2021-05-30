На Lamborghini Urus и Porsche Cayenne бесплатно заменят двигатели

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) указывает, что дефект выявлен самим концерном Volkswagen, и в Северной Америке под отзыв попадает 31 автомобиль 2021 модельного года.

Речь идёт о четырёх Lamborghini Urus, дюжине Porsche Cayenne Turbo, Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, а также 15 Audi RS 6 Avant, RS 7 Sportback, SQ7, SQ8 и RS Q8.

Регулятор разъясняет, что дефект при отливке головки блока цилиндров мотора V8 EA825 может спровоцировать появление трещины в шестом цилиндре. При определённых условиях проблема может привести к утечке масла и возгоранию силового агрегата. Будет ли концерн Volkswagen отзывать «заряженные» модели за пределами США или владельцев из других стран неисправность не коснётся не сообщается.