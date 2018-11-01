Видео: конвой Lamborghini Urus проехал по живописным местам Исландии

Из геотермального комплекса «Голубая лагуна» кроссоверы Urus направились вдоль южного побережья к скалам Крисувикурберг, черному песчаному пляжу Рейнисдрангар и природной арке на мысе Дырхолаи. Оттуда «Урусы» поехали через покрытые мхом лавовые поля в районе вулкана Лаки к южной оконечности ледника Ватнайокул. Одной из целей поездки стала демонстрация работы внедорожного режима Terra, ставшего частью управляющей системы Anima (Adaptive Network Intelligent Management).
Первый кроссовер Lamborghini комплектуется 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Оснащенный пневматической адаптивной подвеской с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом Urus разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.