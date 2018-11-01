Видео: конвой Lamborghini Urus проехал по живописным местам Исландии

Компания Lamborghini опубликовала ролик с рассказом о путешествии кроссоверов Urus по Исландии. Путешествие стало частью проекта Avventura, цель которого — исследовать самые удивительные места и дороги в мире. Конвой из семи «Урусов» проехал по маршруту полуостров Рейкьянес — Рейкьявик, преодолев в общей сложности 900 километров.