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12:55

Видео: конвой Lamborghini Urus проехал по живописным местам Исландии

Путешествие стало частью проекта Avventura, цель которого — исследовать самые удивительные места и дороги в мире

Компания Lamborghini опубликовала ролик с рассказом о путешествии кроссоверов Urus по Исландии. Путешествие стало частью проекта Avventura, цель которого — исследовать самые удивительные места и дороги в мире. Конвой из семи «Урусов» проехал по маршруту полуостров Рейкьянес — Рейкьявик, преодолев в общей сложности 900 километров.

Из геотермального комплекса «Голубая лагуна» кроссоверы Urus направились вдоль южного побережья к скалам Крисувикурберг, черному песчаному пляжу Рейнисдрангар и природной арке на мысе Дырхолаи. Оттуда «Урусы» поехали через покрытые мхом лавовые поля в районе вулкана Лаки к южной оконечности ледника Ватнайокул. Одной из целей поездки стала демонстрация работы внедорожного режима Terra, ставшего частью управляющей системы Anima (Adaptive Network Intelligent Management).

Первый кроссовер Lamborghini комплектуется 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Оснащенный пневматической адаптивной подвеской с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом Urus разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

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