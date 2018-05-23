Lamborghini показала «гоночный» Urus

Внедорожник Lamborghini Urus станет официальным пейс-каром европейской серии монокубка Super Trofeo. Фотографии автомобиля, на кузов которого нанесены соответствующие графические обозначения, опубликованы на странице итальянского производителя в сети Facebook.

В описании к снимкам указано, что гоночный дебют Lamborghini Urus состоялся на английском автодроме «Сильверстоун». Всего же в этом году пройдет еще четыре этапа Super Trofeo Europe: на трассе «Мизано» в июне, «Спа-Франкоршам» в июле, «Нюрбургринге» в сентябре и «Валлелунга» в ноябре.

Выступают гонщики Super Trofeo на обновленной версии Lamborghini Huracan Super Trofeo, дебютировавшей в сентябре прошлого года. Помимо приставки EVO в названии, суперкар получил новый аэродинамический обвес, разработанный совместно с Dallara Engineering. Его особенностями стали верхний воздухозаборник и плавник, как у прототипов класса LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

В движение гоночное купе приводит атмосферный агрегат 5.2 V10 мощностью 620 лошадиных сил и 577 Нм крутящего момента, совмещенный с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac. По данным производителя, трассу в Монце Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO проходит на 1,5 секунды быстрее предшественника — за 1 минуту 46,3 секунды.