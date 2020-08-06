В России продают один из самых дорогих в мире Lamborghini Urus

Уникальный Lamborghini Urus построили в отечественном ателье SCL Global Concept. По словам тюнеров, экстерьер кроссовера они изменили на 80 процентов. Для «Уруса» разработали спортивный обвес и «обули» его в кованые 24-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, на которую нанесли название модели. Кузов единственного в своем роде Lamborghini инженеры окрасили в золотистый цвет Centro Style GT.

Салон вседорожника обтянули черной кожи с прострочкой в цвет кузова. Кроме этого, его украсили вставками из углепластика вдоль приборной панели и торпедо, панорамной крышей, а также мультимедийной системой для задних пассажиров с дисплеями в спинках передних кресел.