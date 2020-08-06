В России продают один из самых дорогих в мире Lamborghini Urus

Уникальный Lamborghini Urus построили в отечественном ателье SCL Global Concept. По словам тюнеров, экстерьер кроссовера они изменили на 80 процентов. Для «Уруса» разработали спортивный обвес и «обули» его в кованые 24-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, на которую нанесли название модели. Кузов единственного в своем роде Lamborghini инженеры окрасили в золотистый цвет Centro Style GT.
Салон вседорожника обтянули черной кожи с прострочкой в цвет кузова. Кроме этого, его украсили вставками из углепластика вдоль приборной панели и торпедо, панорамной крышей, а также мультимедийной системой для задних пассажиров с дисплеями в спинках передних кресел.
Фото: Auto.ru
Под капотом Lamborghini Urus установлен четырехлитровый V8 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. До «сотни» спортивный кроссовер разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час. В объявлении указано, что пробег Urus составляет пять тысяч километров. Стоимость эксклюзивного кроссовера — 29 500 000 рублей, что делает его одним из самых дорогих в мире.
В конце мая автосалон Hollmann International выставил на продажу Lamborghini Urus с эпатажным обвесом Mansory Venatus. Итальянский кроссовер, украшенный аэродинамическими элементами немецкого ателье и нестандартными колесами, оценили в 512 000 долларов (примерно 37 миллионов рублей по текущему курсу).