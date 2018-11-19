У покупателя Lamborghini Urus в гараже уже есть шесть автомобилей

В интервью Automotive News Доменикали сообщил, что неожиданно высокий спрос на Lamborghini Urus зафиксирован в России, Китае и Южной Корее. Он вдвое превышает плановые показатели при условии, что живые машины появятся на них только в начале следующего года. В связи с этим компания рассматривает возможности быстрого увеличения объемов производства с 3500 до 4000-4500 «Урусов» в год.

На вопрос, меняют ли клиенты старый Lamborghini на Urus, Доменикали ответил, что треть покупателей кроссовера покупают его взамен Bentley Bentayga, Porsche Cayenne Turbo или моделей Mercedes-AMG. А две трети уже имеют в гараже как минимум четыре автомобиля.