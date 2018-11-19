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15:46

У покупателя Lamborghini Urus в гараже уже есть шесть автомобилей

В России и Индии зафиксирован неожиданно высокий спрос на кроссовер

Глава Lamborghini Стефано Доменикали раскрыл информацию о покупателях кроссовера Urus, а также рынках, где спрос оказался вдвое выше планируемого (среди них есть и Россия). По его словам, владельцы этой машины уже имеют в своем гараже в среднем четыре-шесть автомобилей.

В интервью Automotive News Доменикали сообщил, что неожиданно высокий спрос на Lamborghini Urus зафиксирован в России, Китае и Южной Корее. Он вдвое превышает плановые показатели при условии, что живые машины появятся на них только в начале следующего года. В связи с этим компания рассматривает возможности быстрого увеличения объемов производства с 3500 до 4000-4500 «Урусов» в год.

На вопрос, меняют ли клиенты старый Lamborghini на Urus, Доменикали ответил, что треть покупателей кроссовера покупают его взамен Bentley Bentayga, Porsche Cayenne Turbo или моделей Mercedes-AMG. А две трети уже имеют в гараже как минимум четыре автомобиля.

В 2014 году руководитель компаний Bugatti и Bentley Вольфганг Дюрхаймер заявил, что клиенты компаний Bentley и Bugatti существенно различаются. У поклонника британской марки в среднем в собственности находится восемь автомобилей. Среднестатистический владелец Bugatti имеет 84 машины, три самолета и одну яхту.

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