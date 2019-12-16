Lamborghini Urus сделали мощнее, чем самый быстрый Aventador

В совокупности на тюнинг Lamborghini Urus от Wheelsandmore можно потратить свыше 21 тысячи евро или почти 1,5 миллиона рублей. Впрочем, форсировка «Авентадора» до аналогичной мощности вместе с заменой подвески и колёсных дисков обойдётся намного дороже: два с половиной года назад такой тюнинг оценивался в 34,5 тысячи евро.