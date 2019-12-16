Lamborghini Urus сделали мощнее, чем самый быстрый Aventador

Повышения производительности удалось добиться за счёт нового программного обеспечения двигателя, замены каталитических нейтрализаторов и выпускной системы. Всего доступно три уровня форсировки, поэтому цена чип-тюнинга варьируется от 2521 евро до 5459 евро (от 176 до 382 тысяч рублей по текущему курсу). Ещё 4029 евро (282 тысячи рублей) стоит кастомный выхлоп. Динамические характеристики 800-сильного «Уруса» не заявлены.
Фото: Wheelsandmore
Отдельно для «Уруса» можно заказать спортивную подвеску с возможностью изменения высоты дорожного просвета со специального приложения на смартфоне. Доработка ходовой части обойдётся в 1469 евро (около 103 тысяч рублей). Единственным внешним отличием «заряженного» Lamborghini Urus могут быть 23-дюймовые оригинальные диски Wheelsandmore на низкопрофильных шинах Continental UHP. Комплект колёс стоит 9999 евро (около 700 тысяч рублей).
В совокупности на тюнинг Lamborghini Urus от Wheelsandmore можно потратить свыше 21 тысячи евро или почти 1,5 миллиона рублей. Впрочем, форсировка «Авентадора» до аналогичной мощности вместе с заменой подвески и колёсных дисков обойдётся намного дороже: два с половиной года назад такой тюнинг оценивался в 34,5 тысячи евро.