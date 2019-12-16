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1:11

Lamborghini Urus сделали мощнее, чем самый быстрый Aventador

В Wheelsandmore подготовили для кроссовера пакет повышения производительности

© Wheelsandmore
Сергей Ильин
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore разработало комплект улучшений для Lamborghini Urus. Модернизированный вседорожник с турбомотором V8 4.0 выдаёт 808 лошадиных сил и 972 Нм крутящего момента — это больше, чем атмосферный 770-сильный (крутящий момент 720 Нм) V12 6.5 на самом экстремальном серийном Aventador SVJ.

Повышения производительности удалось добиться за счёт нового программного обеспечения двигателя, замены каталитических нейтрализаторов и выпускной системы. Всего доступно три уровня форсировки, поэтому цена чип-тюнинга варьируется от 2521 евро до 5459 евро (от 176 до 382 тысяч рублей по текущему курсу). Ещё 4029 евро (282 тысячи рублей) стоит кастомный выхлоп. Динамические характеристики 800-сильного «Уруса» не заявлены.

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Фото: Wheelsandmore

Отдельно для «Уруса» можно заказать спортивную подвеску с возможностью изменения высоты дорожного просвета со специального приложения на смартфоне. Доработка ходовой части обойдётся в 1469 евро (около 103 тысяч рублей). Единственным внешним отличием «заряженного» Lamborghini Urus могут быть 23-дюймовые оригинальные диски Wheelsandmore на низкопрофильных шинах Continental UHP. Комплект колёс стоит 9999 евро (около 700 тысяч рублей).

В совокупности на тюнинг Lamborghini Urus от Wheelsandmore можно потратить свыше 21 тысячи евро или почти 1,5 миллиона рублей. Впрочем, форсировка «Авентадора» до аналогичной мощности вместе с заменой подвески и колёсных дисков обойдётся намного дороже: два с половиной года назад такой тюнинг оценивался в 34,5 тысячи евро.