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10:05

Lamborghini Urus прокачали до 812 лошадиных сил

Сотню машина наберет за три с небольшим секунды

Немецкая компания Manhart Performance, известная своими доработками автомобилей BMW, представила программу тюнинга внедорожника Lamborghini Urus. Компания подготовила более агрессивный обвес кузова и сделала двигатель на 162 лошадиные силы мощнее.
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Lamborghini Urus оснащается 4,0-литровым восьмицилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями, выдающим 650 лошадиных сил (850 Нм) и работающим в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Тюнеры подготовили для агрегата новую программу управления, модернизированные турбины, спортивную выпускную систему, а также усилили коробку передач.

После доработок мотор выдает уже 812 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента.

Базовый «Урус» разгоняется с нуля до «сотни» за 3,6 секунды, а до 200 километров в час – за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час. Динамические характеристики тюнинговой версии не уточняются.

На сайте Mobile компания Manhart продает автомобиль за 398,9 тысячи евро (стандартный внедорожник стоит в Германии от 204 тысяч евро). Однако в объявлении указан пробег в 2150 километров – вероятно, тюнер продает машину, которая использовалась в ходе подготовки и тестов пакета доработок.

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