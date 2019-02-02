Lamborghini Urus прокачали до 812 лошадиных сил

После доработок мотор выдает уже 812 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента.

Базовый «Урус» разгоняется с нуля до «сотни» за 3,6 секунды, а до 200 километров в час – за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час. Динамические характеристики тюнинговой версии не уточняются.