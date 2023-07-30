Внедорожник выглядит, как обычный Suburban, но технически совсем другой

Представлен новый броневик Chevrolet для сотрудников Госдепа США. Издание The Drive поделилось подробностями о пуленепробиваемом Suburban, который будет использоваться для перевозки официальных лиц и высокопоставленных персон в Северной Америке и за её пределами. Инсайдеры утверждают, что хотя новинка выглядит, как обычный Chevrolet, на самом деле основой послужила секретная рамная архитектура с кодовым названием eBOF.