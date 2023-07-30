Представлен новый броневик Chevrolet для сотрудников Госдепа СШАВнедорожник выглядит, как обычный Suburban, но технически совсем другой
Представлен новый броневик Chevrolet для сотрудников Госдепа США. Издание The Drive поделилось подробностями о пуленепробиваемом Suburban, который будет использоваться для перевозки официальных лиц и высокопоставленных персон в Северной Америке и за её пределами. Инсайдеры утверждают, что хотя новинка выглядит, как обычный Chevrolet, на самом деле основой послужила секретная рамная архитектура с кодовым названием eBOF.
Новая платформа eBOF означает, что разработчики могут оснащать рамные автомобили аккумуляторными электрическими или водородными топливными элементами. Также по сравнению с предшественником выросла грузоподъёмность и надёжность. Подвеску бронированного Chevrolet Suburban разрабатывали совместно с Министерством обороны США.
По неофициальным данным, пока защищённые внедорожники оснащаются обычным 6,2-литровым атмосферным V8. Все возможности платформы eBOF будут раскрыты в будущем, чтобы новые машины для Госдепа стали бесшумнее. Унификация с обычными Chevrolet поможет обслуживать служебные автомобили вдали от США и ускорит процесс бронирования.
Тяжёлые внедорожники General Motors составляют основу автопарка Госдепа США. По состоянию на март 2016 года по всему миру использовалось более 4500 разноплановых броневиков, принадлежащих ведомству. Официальные лица США уже познакомились с пуленепробиваемым внедорожником, теперь машине предстоят финальные испытания, а в гаражах зарубежных дипломатических миссий новинка может появиться в 2024 году.