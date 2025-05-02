Исследование: американцы теряют интерес к полноразмерным пикапам

Выводы о пике продаж больших грузовичков и внедорожников сделаны на основе опросов дилеров и покупателей. Аналитики полагают, что внимание потребителей начнёт смещаться в сторону среднеразмерных пикапов и седанов. Для General Motors, Ford и Stellantis это не очень хорошие новости, ведь все три автогиганта отказались от седанов, а «делают кассу» именно полноразмерные рамные модели.