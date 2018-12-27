В США выставили на продажу ЛуАЗ

Как говорится в объявлении на сайте Craigslist, автомобиль находится в городе Сёрф-Сити, штат Северная Каролина. Пробег машины составляет 23 212 километров. Она оснащена 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем с карбюратором от «Лады». Агрегат выдает около 50 лошадиных сил и сочетается с четырехступенчатой механической коробкой передач.