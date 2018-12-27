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19:14

В США выставили на продажу ЛуАЗ

Автомобиль оценили в 625 тысяч рублей

В США выставили на продажу внедорожник ЛуАЗ-969M образца 1991 года. За автомобиль просят 8990 долларов (625,5 тысячи рублей).
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Как говорится в объявлении на сайте Craigslist, автомобиль находится в городе Сёрф-Сити, штат Северная Каролина. Пробег машины составляет 23 212 километров. Она оснащена 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем с карбюратором от «Лады». Агрегат выдает около 50 лошадиных сил и сочетается с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Помимо этого, автомобиль оснастили передними дисковыми тормозами, «спортивным» выпуском, 14-дюймовыми дисками от Mitsubishi и дополнительными фарами Hella.

Сейчас в США находится всего четыре экземпляра ЛуАЗ-969M: два – в Северной Каролине, по одному – в штатах Вашингтон и Массачусетс.

Ранее в США выставляли на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов и «Ниву» образца 1980 года.

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