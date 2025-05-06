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Опубликовано 06 мая 2025, 14:02
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Какие подержанные автомобили быстрее всего продавались в апреле

Наибольший интерес вызвали объявления о продаже BMW, Skoda и Toyota, выпущенных до 2020 года
Названы автомобили с пробегом, которые продаются быстрее других. «Авто.ру Бизнес» выбрал топ-3 подержанных машин, которые оказались наиболее интересны покупателям в апреле. Первое место в рейтинге занял бизнес-седана BMW 5 серии 2018 года выпуска с пробегом 70 500 километров, который оценили в 3,7 миллиона рублей. Продавец получил 52 звонка от потенциальных покупателей и снял объявление с публикации через три дня.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
© Toyota
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Второе место занял «бюджетник» Skoda Rapid, также выпущенный в 2018 году и успевший наездить 55 тысяч километров. Его владелец оценил в 1,3 миллиона рублей и смог продать всего за один день, получив 50 звонков. 

Третью строчку занял кроссовер Toyota RAV4, выпущенный в 2019 году. Автомобиль с пробегом 71 500 километров предлагался по цене 3,2 миллиона рублей. Продавец получил 39 звонков, а объявление было активно два дня. 

В целом в апреле наибольший интерес вызывали автомобили «ушедших» Hyundai, Kia, Lada, BMW, Toyota, Porsche, Skoda и Mitsubishi. В среднем они продавались менее чем за три дня. Из российских машин быстрее всего удавалось сбыть Lada Vesta, Lada Niva и Lada Largus.

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Самая бойкая торговля шла в Москве: 67 процентов объявлений с наибольшим количеством звонков были опубликованы в столице и области. Еще 24 процента пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Восемь процентов распределены между Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.

Между тем россияне стали чаще покупать подержанные люксовые автомобили. С января по март 2024 года было приобретено 527 таких машин, и это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке самых популярных марок — Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

Источник:Авто.ру
Автор:Мария Руцкая
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#Авторынок
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