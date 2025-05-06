Какие подержанные автомобили быстрее всего продавались в апреле

Какие подержанные автомобили быстрее всего продавались в апрелеНаибольший интерес вызвали объявления о продаже BMW, Skoda и Toyota, выпущенных до 2020 года
Второе место занял «бюджетник» Skoda Rapid, также выпущенный в 2018 году и успевший наездить 55 тысяч километров. Его владелец оценил в 1,3 миллиона рублей и смог продать всего за один день, получив 50 звонков.
Третью строчку занял кроссовер Toyota RAV4, выпущенный в 2019 году. Автомобиль с пробегом 71 500 километров предлагался по цене 3,2 миллиона рублей. Продавец получил 39 звонков, а объявление было активно два дня.
В целом в апреле наибольший интерес вызывали автомобили «ушедших» Hyundai, Kia, Lada, BMW, Toyota, Porsche, Skoda и Mitsubishi. В среднем они продавались менее чем за три дня. Из российских машин быстрее всего удавалось сбыть Lada Vesta, Lada Niva и Lada Largus.
Самая бойкая торговля шла в Москве: 67 процентов объявлений с наибольшим количеством звонков были опубликованы в столице и области. Еще 24 процента пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Восемь процентов распределены между Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.
Между тем россияне стали чаще покупать подержанные люксовые автомобили. С января по март 2024 года было приобретено 527 таких машин, и это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке самых популярных марок — Bentley, Rolls-Royce и Maserati.