Какие подержанные автомобили быстрее всего продавались в апреле

Второе место занял «бюджетник» Skoda Rapid, также выпущенный в 2018 году и успевший наездить 55 тысяч километров. Его владелец оценил в 1,3 миллиона рублей и смог продать всего за один день, получив 50 звонков.

Третью строчку занял кроссовер Toyota RAV4, выпущенный в 2019 году. Автомобиль с пробегом 71 500 километров предлагался по цене 3,2 миллиона рублей. Продавец получил 39 звонков, а объявление было активно два дня.

В целом в апреле наибольший интерес вызывали автомобили «ушедших» Hyundai, Kia, Lada, BMW, Toyota, Porsche, Skoda и Mitsubishi. В среднем они продавались менее чем за три дня. Из российских машин быстрее всего удавалось сбыть Lada Vesta, Lada Niva и Lada Largus.