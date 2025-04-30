На какие люксовые автомобили с пробегом пересаживаются россияне: список

На какие люксовые автомобили с пробегом пересаживаются россияне: списокСпрос на роскошные подержанные машины растет
Согласно отчету за первые три месяца, чаще всего россияне пересаживались на подержанные Bentley — доля этой марки составила 40 процентов, что эквивалентно 214 проданным машинам. Еще 35 процентов продаж в сегменте суммарно принадлежит маркам Rolls-Royce и Maserati, показатели которых — 98 и 88 экземпляров соответственно. Помимо этого, в начале 2025 года россияне покупали спорткары Lamborghini с пробегом (76 штук), Ferrari (40 штук) и Aston Martin (11 штук).
Если же говорить о моделях, то топ-3 самых популярных — это Bentley Continental GT (95 штук), а также Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, которые разошлись в количестве 62 штуки каждая.
Ранее был опубликован отчет о продаже новых люксовых автомобилей за весь 2024 год. За первое место соревнуются Bentley и Rolls-Royce, притом что обе компании официально бизнес в России не ведут, а экспорт их автомобилей вовсе запрещен, так как они относятся к предметам роскоши. Примечательно, что всего за прошлый год реализовали 568 новых роскошных машин, что сопоставимо с продажами подержаннных автомобилей того же сегмента всего за три месяца.