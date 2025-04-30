На какие люксовые автомобили с пробегом пересаживаются россияне: список

Спрос на роскошные подержанные машины растет

В России растут продажи люксовых автомобилей с пробегом. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат». По их данным, с января по март 2024 года россияне приобрели 527 роскошных подержанных машин, и это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост в этом сегменте вторичного рынка продолжался восемь месяцев подряд, однако в марте он прекратился — в начале весны продажи сократились на четыре процента. При этом в целом за первый квартал этого года динамика осталась положительной.