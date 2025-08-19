В России продали рекордное количество автомобилей с пробегом

Подержанные Lada в июле разошлись в количестве 139,2 тысячи штук. На втором месте оказалась Toyota с большим отрывом — 58,4 тысячи единиц, на третьем — Kia с 33,1 тысячи. Также в топ-5 попали Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan (25 тысяч). С шестого по 10 места рейтинга, где обошлось без «китайцев», расположились Volkswagen, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.

В модельном зачете июля самым популярным оказался седан Lada 2107 с 13,1 тысячи перепроданных экземпляров. За ним идут корейские «бюджетники» Hyundai Solaris и Kia Rio с почти одинаковым показателем в 11 тысяч единиц. Четвертой снова стала Lada — «Самара-2» разошлась в количестве 10,2 тысячи штук. Замыкает пятерку Ford Focus (9,9 тысячи). За ним следуют Toyota Corolla, Lada 2170, Lada 4x4, Toyota Camry и Lada 2190.