Опубликовано 19 августа 2025, 18:03
В России продали рекордное количество автомобилей с пробегом

На вторичном рынке страны лидирует «семерка»
Рынок подержанных машин в России установил рекорд. В июле россияне перепродали 567,2 тысячи автомобилей с пробегом, подсчитали в «Автостате». Это на 21,4 процента выше июньского показателя. По сравнению с июлем прошлого года спрос тоже вырос, хоть и не так значительно — на 3,8 процента. Уступил июль только октябрю 2024-го, когда было реализовано 605,3 тысячи б/у-машин. Наиболее популярны на «вторичке» по-прежнему Lada, а самой продаваемой моделью стала Lada-2017.
© АвтоВАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Подержанные Lada в июле разошлись в количестве 139,2 тысячи штук. На втором месте оказалась Toyota с большим отрывом — 58,4 тысячи единиц, на третьем — Kia с 33,1 тысячи. Также в топ-5 попали Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan (25 тысяч). С шестого по 10 места рейтинга, где обошлось без «китайцев», расположились Volkswagen, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.

В модельном зачете июля самым популярным оказался седан Lada 2107 с 13,1 тысячи перепроданных экземпляров. За ним идут корейские «бюджетники» Hyundai Solaris и Kia Rio с почти одинаковым показателем в 11 тысяч единиц. Четвертой снова стала Lada — «Самара-2» разошлась в количестве 10,2 тысячи штук. Замыкает пятерку Ford Focus (9,9 тысячи). За ним следуют Toyota Corolla, Lada 2170, Lada 4x4, Toyota Camry и Lada 2190.

Наиболее заметно по сравнению с июнем, на 29,4 процента, вырос спрос на Camry. А если сравнивать с июлем 2024-го, то «семерка» стала популярнее на 10,1 процента, а Kia Rio потерял больше всех покупателей — 5,9 процента.

Июль оказался относительно удачным и для рынка новых автомобилей. Продажи в сравнении с началом лета выросли на 34 процента до более 120 тысяч легковых машин. Однако до прошлого июля они не дотянули 11 процентов. В лидерах — отечественная Lada, за которой следуют китайские Chery, Haval, Geely и Changan.

Источник:Автостат
Автор:Мария Руцкая
