Россияне распродают подержанные иномарки

Самый популярный на вторичном рынке бренд — японская Toyota, занявшая 9,8-процентную долю в продажах иномарок. Средняя цена составила 1,15 миллиона рублей. Второе и третье места заняли южнокорейские Kia и Hyundai (8,4 и 8 процентов соответственно), четвертое — Volkswagen (6,3 процента), пятое — Nissan (5,8 процента).

Что касается моделей, то среди иномарок с пробегом все еще лидирует Ford Focus с 2,7 процентами рынка и средней стоимостью 490 тысяч рублей. Вторым стал Hyundai Solaris (2,2 процента, 830 тысяч рублей), третьим — Kia Rio (2 процента, 784 тысячи). Также в списке числятся Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Chevrolet Niva, Volkswagen Passat, Renault Logan и Kia Sportage.