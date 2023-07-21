Россияне распродают подержанные иномарки

Россияне распродают подержанные иномаркиНаиболее востребованы среди них автомобили Toyota
В России резко выросли продажи иномарок с пробегом. Во втором квартале нынешнего года они взлетели на 50,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022-го. Доля иностранных машин на «вторичке» тоже растет: в прошлом году она составляла 68,1 процента, а в апреле-июне 2023 года — уже 76,5 процента. Вместе со спросом увеличивается и средняя стоимость таких автомобилей. По итогам квартала она составила 800 тысяч рублей, что на 6,7 процента больше, чем в январе-марте.
Самый популярный на вторичном рынке бренд — японская Toyota, занявшая 9,8-процентную долю в продажах иномарок. Средняя цена составила 1,15 миллиона рублей. Второе и третье места заняли южнокорейские Kia и Hyundai (8,4 и 8 процентов соответственно), четвертое — Volkswagen (6,3 процента), пятое — Nissan (5,8 процента).
Что касается моделей, то среди иномарок с пробегом все еще лидирует Ford Focus с 2,7 процентами рынка и средней стоимостью 490 тысяч рублей. Вторым стал Hyundai Solaris (2,2 процента, 830 тысяч рублей), третьим — Kia Rio (2 процента, 784 тысячи). Также в списке числятся Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Chevrolet Niva, Volkswagen Passat, Renault Logan и Kia Sportage.
Всего за первые полгода 2023 года в России продали 2,75 миллиона легковых автомобилей с пробегом — на 26,8 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года. В целом подержанные автомобили за полгода выросли в цене на восемь процентов и теперь предлагаются в среднем за 1,42 миллиона рублей.