Составлен рейтинг самых популярных подержанных кроссоверов дешевле 3 млн рублей

Составлен рейтинг самых популярных подержанных кроссоверов дешевле 3 млн рублейПервое место в нем занимает Hyundai Creta
Что касается возраста, то наиболее распространены машины, выпущенные 10−14 лет назад — они занимают 38 процентов рынка. Еще 17 процентов приходится на автомобили старше трех, но младше пяти лет.
Самым популярным кроссовером с пробегом ценой от одного до трех миллионов рублей стал Hyundai Creta 2016−2020 годов со средней стоимостью 1,81 миллиона рублей. Второе и третье места занимает Volkswagen Tiguan 2011−2018 и 2016−2021 годов выпуска. Цена — 1,53 и 2,57 миллиона рублей соответственно.
Четвертым стал Renault Duster (2015−2021) со средней ценой 1,46 миллиона рублей. Замыкает первую пятерку Kia Sportage (2010−2014, 1,44 миллиона).
Далее следуют Nissan Qashqai (2013−2019, 1,74 миллиона рублей), Renault Duster (2010−2015, 1,05 миллиона), Mazda CX-5 (2017−2022, 2,69 миллиона), Renault Kaptur (2016−2020, 1,55 миллиона) и Nissan X-Trail (2010−2015, 1,49 миллиона рублей).
Российских машин в зачете нет, так как они не проходят по нижней ценовой планке.
В отличие от рынка новых машин, где кроссоверы доминируют, на «вторичке» около 60 процентов предложений приходится на седаны и хэтчбеки. К покупке некоторых четырехдверок стоит подходить с осторожностью, предупреждают эксперты. Это, например, Lifan Solano, Geely MK и Daewoo Nexia.