Составлен рейтинг самых популярных подержанных кроссоверов дешевле 3 млн рублей

Что касается возраста, то наиболее распространены машины, выпущенные 10−14 лет назад — они занимают 38 процентов рынка. Еще 17 процентов приходится на автомобили старше трех, но младше пяти лет.

Самым популярным кроссовером с пробегом ценой от одного до трех миллионов рублей стал Hyundai Creta 2016−2020 годов со средней стоимостью 1,81 миллиона рублей. Второе и третье места занимает Volkswagen Tiguan 2011−2018 и 2016−2021 годов выпуска. Цена — 1,53 и 2,57 миллиона рублей соответственно.

Четвертым стал Renault Duster (2015−2021) со средней ценой 1,46 миллиона рублей. Замыкает первую пятерку Kia Sportage (2010−2014, 1,44 миллиона).