Усы Чаплина: Audi планирует выпускать модели со скандальной решеткой

«Вертикальная решётка станет обязательным элементом всех будущих моделей», — подтвердил глава дизайна Audi Массимо Фраскелла. Его форма будет адаптирована под разные классы — от компактов до кроссоверов, что сохранит узнаваемость бренда. Новый стиль дебютировал на концепт-каре Audi Concept C в 2025 году.

Первой серийной моделью с таким дизайном станет полностью электрический спорткар, созданный на базе Concept C. Он заменит Audi TT, сохранив двухдверную компоновку.

Массимо Фраскелла возглавил дизайн-отдел Audi в середине 2024 года, сменив Марка Лихте.

