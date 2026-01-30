Опубликовано 30 января 2026, 16:371 мин.
Усы Чаплина: Audi планирует выпускать модели со скандальной решеткой
Audi планирует выпускать модели с решеткой в виде усов Чаплина . Немецкий бренд официально объявил о переходе на новую дизайнерскую концепцию: знаменитая решётка Singleframe сменится вертикальной прямоугольной формой. Этот элемент уже окрестили в сети «усами Чаплина». Об этом сообщил глава дизайн-подразделения Audi Массимо Фраскелла в беседе с Auto Motor und Sport.
© Пресс-служба Audi
«Вертикальная решётка станет обязательным элементом всех будущих моделей», — подтвердил глава дизайна Audi Массимо Фраскелла. Его форма будет адаптирована под разные классы — от компактов до кроссоверов, что сохранит узнаваемость бренда. Новый стиль дебютировал на концепт-каре Audi Concept C в 2025 году.
Первой серийной моделью с таким дизайном станет полностью электрический спорткар, созданный на базе Concept C. Он заменит Audi TT, сохранив двухдверную компоновку.
Массимо Фраскелла возглавил дизайн-отдел Audi в середине 2024 года, сменив Марка Лихте.
Ранее сообщалось, что «Волгу-Жар-птицу» продают за 1,6 млн рублей.
Источник:Auto Motor und Sport
Автор:Арина Лысенко