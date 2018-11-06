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14:28

Китайский концерн Geely купил американский гоночный трек

Производитель стал владельцем комплекса в 207 гектаров

© Utah Motorsports Campus
Американский автодром Utah Motorsports Campus (ранее назывался Miller Motorsports Park) перешел во владение компании Mitime Utah Investment, которая принадлежит китайскому концерну Geely. Он уже контролирует марки Volvo и Lotus, производителя летающих автомобилей Terrafugia, а также имеет крупную долю в «Даймлере».

Общая площадь всего гоночного комплекса и относящейся к нему земли достигает 207 гектаров. Изначально трек был построен по заказу бизнесмена из Юты Ларри Миллера, а конфигурация разработана известным проектировщиком гоночных трасс Аланом Уилсоном. Автодром открылся в 2006 году.

Миллер не стал выкупать землю, а заключил с округом Туэле договор аренды сроком на 10 лет. По истечении контракта семья бизнесмена (он скончался в 2009 году) отказалась продлить соглашение, и комплекс перешел в распоряжение местных властей.

Трек принимал чемпионаты по супербайку, ралли-кроссовые гонки, американскую серию Ле-Ман, состязания Grand-Am, а также Pirelli World Challenge.

Какие гонки планируется проводить на обновленном автодроме в 2019 году, пока не уточняется.

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