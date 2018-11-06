Китайский концерн Geely купил американский гоночный трек

Общая площадь всего гоночного комплекса и относящейся к нему земли достигает 207 гектаров. Изначально трек был построен по заказу бизнесмена из Юты Ларри Миллера, а конфигурация разработана известным проектировщиком гоночных трасс Аланом Уилсоном. Автодром открылся в 2006 году.

Миллер не стал выкупать землю, а заключил с округом Туэле договор аренды сроком на 10 лет. По истечении контракта семья бизнесмена (он скончался в 2009 году) отказалась продлить соглашение, и комплекс перешел в распоряжение местных властей.