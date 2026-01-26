Утильсбор поставил крест на Toyota Land Cruiser в России

«Ещё 10 лет назад новый Land Cruiser можно было приобрести за 3−4 млн рублей, сейчас это уже 15−18 млн (2025 год выпуска). За 3−4 млн теперь не взять даже тот самый 10‑летний „крузак“ из прошлого. Авто 2025 года с пробегом под 200 тыс. километров продают за 5−6 млн», – говорится в публикации.

По данным канала, иномарка стала набирать популярность не только у чиновников и силовиков, но и у блогеров: влияние на спрос оказал тренд в соцсетях.

«На рынке появился дефицит доступных и хорошо сохранившихся подержанных „крузаков“. Найти хороший вариант не за космические деньги почти невозможно», — рассказал «Базе» один из автоперекупов.

Также сообщается, что самой популярной страной, откуда россияне «гнали» Land Cruiser, а после — перевозили в Казахстан, была — ОАЭ. До недавнего времени такая схема работала отлично: была возможность уменьшить денежные расходы по утилизационному сбору. Сейчас платеж за новую машину на 415 л.с. составляет более 3,5 млн рублей, а если автомобиль старше трех лет — 4,5 млн рублей и выше.

