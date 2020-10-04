Самый маленький кроссовер Lexus получил «очень черную» спецверсию

Ключевое внешнее отличие Lexus UX Black Line Special Edition — целиком окрашенные в цвет кузова крылья. У обычных UX колёса защищены практичным чёрным пластиком.
Палитра оттенков кузова UX Black Line Special Edition ограничена тремя цветами — Eminent White Pearl, Caviar и Grecian Water. Также «очень чёрный» кроссовер можно узнать по тонированной оптике, чёрным рейлингам и наружным зеркалам заднего вида, а также по отсутствию хрома на радиаторной решётке.
Фото: Lexus UX 250h Black Line Special Edition
В салоне Lexus UX Black Line Special Edition выделяется сине-фиолетовой отделкой передней панели и подлокотников, а также контрастными ремнями безопасности и ковриками того же цвета. Покупателей спецверсии Lexus отблагодарит подарочными чемоданами Zero Halliburton.
Фото: Lexus UX 250h Black Line Special Edition
Исполнение Black Line Special Edition можно заказать только для гибридного Lexus UX 250h со 178-сильной бензин-электрической силовой установкой на основе «атмосферника» 2.0. Тираж «очень чёрных» кроссоверов ограничен на отметке 1000 экземпляров, поставки начнутся весной 2021 года.
Компания Lexus не раскрывает прайс-лист «особых» UX Black Line Special Edition и квоты по странам. Вероятно, эти данные обнародуют до конца 2020 года. Ранее спецверсия Black Line появилась у других моделей японской марки — седанов ES и GS, купе RC и кроссовера NX.
Через пару лет Lexus UX может лишиться статуса самого маленького кроссовера — инсайдеры утверждают, что под «премиальным» брендом выпустят ещё одну субкомпактную модель.