Самый маленький кроссовер Lexus получил «очень черную» спецверсию

Компания Lexus не раскрывает прайс-лист «особых» UX Black Line Special Edition и квоты по странам. Вероятно, эти данные обнародуют до конца 2020 года. Ранее спецверсия Black Line появилась у других моделей японской марки — седанов ES и GS, купе RC и кроссовера NX.

Через пару лет Lexus UX может лишиться статуса самого маленького кроссовера — инсайдеры утверждают, что под «премиальным» брендом выпустят ещё одну субкомпактную модель.