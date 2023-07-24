Новые электрокары и гибриды Volkswagen будут собирать в Узбекистане

Новые электрокары и гибриды Volkswagen будут собирать в УзбекистанеПроизводство должно стартовать к декабрю 2023 года
В Узбекистане наладят сборку новых Volkswagen до конца года. Проект постановления с Дорожной картой, подразумевающей развитие «зеленого» предпринимательства, опубликовало Министерство экономики и финансов страны, пишет местное издание Uznews. В ней, помимо прочего, говорится о сборке Volkswagen на Джизакском автомобильном заводе Jizzakh Auto на востоке Узбекистана. Особое внимание при этом будет уделено электромобилям и бензоэлектрическим моделям.
Судя по дорожной карте, до декабря текущего года должна быть разработана технико-экономическая основа проекта, заключен договор с банком о выделении кредитных средств. После этого на заводе Jizzakh Auto в Джизакской области выполнят монтаж оборудования и проведут его обкатку.
Какие именно автомобили Volkswagen встанут на конвейер, пока неизвестно, но акцент сделают на электрокары и гибриды. Сейчас на рынке Узбекистана продаются «зеленые» кроссоверы ID.4 и ID.6, а также седан Volkswagen e-Bora китайской сборки. Их стоимость варьируется от двух миллионов до 3,5 миллиона в пересчете на российские рубли.
Ранее на Jizzakh Auto уже была налажена сборка Volkswagen Caddy «отверточным» методом из готовых машинокомплектов. Их поставляли в том числе из России, а потому проект был заморожен с прекращением деятельности Volkswagen на российском рынке.
Также в Узбекистане собирается начать производство «батарейных» машин китайский автогигант BYD: он уже строит завод BYD Uzbekistan Factory в той же Джизакской области. По данным СМИ, конвейер будет запущен в апреле 2024 года.