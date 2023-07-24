Новые электрокары и гибриды Volkswagen будут собирать в Узбекистане

Судя по дорожной карте, до декабря текущего года должна быть разработана технико-экономическая основа проекта, заключен договор с банком о выделении кредитных средств. После этого на заводе Jizzakh Auto в Джизакской области выполнят монтаж оборудования и проведут его обкатку.

Какие именно автомобили Volkswagen встанут на конвейер, пока неизвестно, но акцент сделают на электрокары и гибриды. Сейчас на рынке Узбекистана продаются «зеленые» кроссоверы ID.4 и ID.6, а также седан Volkswagen e-Bora китайской сборки. Их стоимость варьируется от двух миллионов до 3,5 миллиона в пересчете на российские рубли.